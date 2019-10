Der amerikanische Finanzdienstleister Discover Financial Services (ISIN: US2547091080, NYSE: DFS) wird seinen Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 44 US-Cents ausbezahlen, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Die Auszahlung erfolgt am 5. Dezember 2019 (Record date: 21. November 2019). Im Juli 2019 erfolgte eine Anhebung um vier Cents oder zehn Prozent im Vergleich zum Vorquartal (40 Cents) auf den aktuellen Betrag. ...

