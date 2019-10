Der Bundestag beschließt heute die Reform der Grundsteuer. Endlich. Am Ende sorgte die FDP für wirkliche Wahlfreiheit für die Bundesländer.

Die Einigung kommt, wie so häufig in der Politik, mal wieder kurz vor knapp. Bis Ende des Jahres muss die Grundsteuer neu geregelt werden. So hat es das Bundesverfassungsgericht entschieden, weil die Einheitswerte der bisherigen Berechnungsmethode veraltet sind. Sollte eine Reform bis dahin nicht gelingen, fiele die Steuer weg. Das allerdings wäre katastrophal für die Kommunen, denen Einnahmen von insgesamt mehr als 14 Milliarden Euro entgingen.

Aber dazu kommt es nun glücklicherweise doch nicht. Nach monatelangem Streit um ein möglichst gerechtes neues Bewertungsverfahren zwischen Union und SPD sowie zwischen Bund und Ländern beschließt der Bundestag heute das von Bundesfinanzminister Olaf Scholz entworfene wertabhängige Modell. Es sieht vor, bei der Berechnung der Grundsteuer unter anderem die Mietkosten, das Baujahr des Gebäudes und die Bodenrichtwerte zu berücksichtigen.

Einige Länder allerdings sträuben sich bis heute gegen dieses Modell. Sie bevorzugen eine Berechnung nach der Fläche. Scholz hat ihnen als Kompromiss eine sogenannte Öffnungsklausel ins neue Gesetz geschrieben, die ihnen die Möglichkeit geben soll, selbst über die Wahl der Berechnungsmethode entscheiden zu können. Dafür ist allerdings eine Grundgesetzänderung nötig. Der Finanzminister braucht für seine Reform also die Stimmen der Grünen und ...

