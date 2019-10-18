BERENBERG HEBT DEUTSCHE POST AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 38 (33) EUR , (VB +1,4%)BERENBERG SENKT EDAG ENGINEERING AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 11 (14) EURGOLDMAN HEBT SOFTWARE AG AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 36 (29) EUR , (VB +3,3%)JPMORGAN SENKT BEFESA AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 38 (40) EURJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 3,10 (3,70) EUR - 'NEUTRAL'LBBW SENKT RHEINMETALL AUF 'VERKAUFEN' (HALTEN) - ZIEL 98 (108) EURRBC HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 34 (29) EUR - 'TOP PICK' BERENBERG SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 7,40 (7,90) EUR - 'HOLD'CFRA SENKT NESTLE AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 86 (90) CHFCOMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR VOESTALPINE AUF 18 (19) EUR - 'REDUCE'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ERICSSON AUF 104 (101) SEK - 'OUTPERFORM'DEUTSCHE BANK SENKT ...Den vollständigen Artikel lesen ...