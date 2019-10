Atrium Real Estate hat offenbar einen neuen Kernaktionär. Die in London ansässige Investment-Gesellschaft Sand Grove Capital Management LLP hält per 15. Oktober 5,39 Prozent der Stimmrechte, wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht. Simon Davies hat die oberste Kontrolle über Sand Grove Capital Management LLP., den Investmentmanager für den Sand Grove Opportunities Master Fund Ltd und Sand Grove Tactical Fund LP, die die juristischen Personen sind, die die Stammaktien besitzen. Simon Davies besitzt die Mehrheit an Sand Grove Capital Management (Cayman) LP., die wiederum 100% an Sand Grove Capital Intermediate Ltd. besitzt, die wiederum der Mehrheitseigentümer von Sand Grove Capital Management LLP ist.

