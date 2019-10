Schlechte Nachrichten von Renault sorgen am Freitag in die gesamten europäischen Autobranche -1,33% für Molltöne. Der Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts -1,33% war am Vormittag mit einem zeitweisen Minus von 2,5 Prozent abgeschlagenes Schlusslicht im Branchentableau. Mit einem Plus von bis zu rund 13 Prozent binnen nicht ganz zwei Wochen hatte der Sektorindex aber auch besonders stark von der Hoffnung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...