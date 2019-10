Die Aktie von PowerCell Sweden ist derzeit kaum aufzuhalten: Nachdem die Papiere des Göteburger Unternehmens für die Entwicklung und Herstellung von Brennstoffzellen am Mittwoch ein Allzeithoch bei 11,58 Euro ausgebildet hatten, ging es am Donnerstag noch weiter hinauf auf 12,46 Euro. Auch der Freitag startete im Plus. Ein jüngst von PowerCell gemeldeter Auftrag hat am Höhenflug zweifellos seinen Anteil. Doch nun gibt es eine weitere gute Nachricht. Neue Funktionen und Konzepte Das EU-Forschungsprojekt ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...