++ S&P 500 (Future) scheitert an 3.000-Punkte-Marke ++ Johnson kämpft um Unterstützung für seinen Brexit-Deal ++ DE30 wird am Freitag flach gehandelt ++Gemischte Daten aus den USA und China sowie der wieder abnehmende Optimismus um einen geregelten Brexit dämpfen seit Donnerstag die Risikobereitschaft. Insbesondere der monatliche Rückgang der US-Industrieproduktion im September um 0,4% hinderte die Wall Street am gestrigen Nachmittag an einer weiteren Aufwertung: Die Futures des S&P 500 rutschten ...

