München, 18. Oktober (WNM) - Die Financial Times hat in ihrem Kampf gegen Wirecard am Freitag einen weiteren Artikel veröffentlicht. Dieser ist kein Glanzstück. Unter dem Titel "Wirecard: the unanswered questions" - Wirecar: die unbeantworteten Fragen - greift die Zeitung zu einem alten journalistischen Trick: Weil Wirecard keine Antworten geliefert hat, werden nur die Fragen veröffentlicht. Dieses Mittel ist durchaus legitim, wenn sich jemand konkret weigert, zu antworten; oder aber, wenn jemand einem Interview im Nachhinein die Autorisierung verweigert. Selbst dann sollte man das Mittel sparsam ...

Den vollständigen Artikel lesen ...