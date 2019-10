Das Energieunternehmen CenterPoint Energy (ISIN: US15189T1079, NYSE: CNP) wird eine Quartalsdividende von 28,75 US-Cents je Aktie ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 12. Dezember 2019 (Record date: 21. November 2019). Im Dezember 2018 erfolgte die 14. jährliche Dividendenanhebung in Folge. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet beträgt die Dividende 1,15 US-Dollar. Beim derzeitigen Börsenkurs von 28,71 US-Dollar (Stand: ...

