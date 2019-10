Der heimische Sensorspezialist ams soll bei einer Aufsichtsratssitzung am heutigen Freitag über ein neues Angebot für Osram Licht beraten, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Bekanntlich hat ams vor einigen Wochen ein Angebot zu 41,0 Euro je Osram-Aktie gelegt, die Mindest-Annahmeschwelle allerdings nicht erreicht.AMS ( Akt. Indikation: 39,20 /39,29, -2,50%)Osram Licht ( Akt. Indikation: 39,42 /39,44, 1,18%) Atrium Real Estate hat offenbar einen neuen Kernaktionär. Die in London ansässige Investment-Gesellschaft Sand Grove Capital Management LLP hält per 15. Oktober 5,39 Prozent der Stimmrechte, wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht.Atrium ( Akt. Indikation: 3,53 /3,58, -0,21%) Die Analysten der Berenberg Bank ...

