Erstmals seit vier Jahren wollen Flugbegleiter am Sonntag streiken. Doch die Lufthansa fühlt sich stark genug, die Jets wie geplant in die Luft zu bekommen.

Die Lufthansa will den für Sonntagvormittag angekündigten Warnstreik ihrer Flugbegleiter ins Leere laufen lassen. "Unser Ziel ist es, das volle Flugprogramm darzustellen", erklärte am Freitag eine Unternehmenssprecherin in Frankfurt. Die Vorbereitungen dazu liefen auf Hochtouren.

Die Kabinen-Gewerkschaft UFO hat ihre Mitglieder zu einem fünfstündigen Warnstreik an den Lufthansa-Drehkreuzen Frankfurt und München aufgerufen. Laut Lufthansa sind in der Zeit zwischen 6.00 und 11.00 Uhr rund 160 Starts geplant. Dafür werden mehrere hundert Flugbegleiter benötigt. In Mittelstreckenflugzeugen sind üblicherweise vier Flugbegleiter an Bord, in den größeren Übersee-Jets sind es bis zu 20 im Fall des Airbus A380.

"Wir sind streikbereit", bekräftigte der stellvertretende UFO-Vorsitzende Daniel Flohr am Freitag. Die Gewerkschaft verlangt für die rund 22.000 Flugbegleiter 1,8 Prozent mehr Geld. Perspektivisch will Ufo die Streiks ...

