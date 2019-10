69 Prozent der polnischen M-Bank gehörten bisher der Commerzbank. Nun soll das Geldhaus wieder nach Polen zurück gehen, drängt die Regierung Warschau.

Die Regierung in Warschau macht sich für einen Verkauf der M-Bank an einen heimischen, vom Staat kontrollierten Wettbewerber stark. "Wenn schon so ein Institut auf den Markt kommt, dann sollten auch Banken aus Polen daran interessiert sein", sagte der polnische Finanzminister Jerzy Kwiecinski ...

Den vollständigen Artikel lesen ...