Unverändert notiert der Dow Jones Industrial Index in der seit Juli bestehenden Handelsspanne. Vorsichtige Anleger gedulden sich, bis er diese Range verlässt. Mutige positionieren sich vorab in Richtung des übergeordneten Trends. Die Seitwärtsbewegung des Dow zwischen 25.400 und 27.400 hält an, wobei der Markt sich innerhalb dieser Grenzen zaghaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...