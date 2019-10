Most Actives des Handelstages: American Express Call PZ8EAJ (++) http://bit.ly/2VPktKo Der Freitag ist ein besonderer Tag: Die Serie von Handelstagen mit Jahreshochs geht heute zu Ende. Der Dax kann sich nicht vom Donnerstag Schlusskurs lösen. Schwache Wirtschaftsdaten aus China und die Erkenntnis, dass es eben doch noch keinen Deal gibt zwischen der EU und England, lassen Anleger zögern. Der Kreditkartenanbieter American Express steigert den Gewinn kräftig. Hier stehen im dritten Quartal 1,8 Milliarden Dollar. Das ist ein Plus von 6%. Anleger in Stuttgart hatten sich auch heute entsprechend positioniert und sich mit Calls eingedeckt. Den Wirtschaftsausblick mit den aktivsten Derivaten der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß