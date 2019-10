Jüngst hatten wir an dieser Stelle vermutet, Tomra Asa könne den Abwärtstrend möglicherweise bei 20 Euro stoppen. Nun scheint es tatsächlich genau in diese Richtung zu gehen - der Wert legte zum Ende der Woche erneut zu und gewann fast 1 %. Damit konnte sogar die Marke von 21 Euro zum zweiten Male innerhalb weniger Tage überwunden werden. Dies lindert die Abwärtsfahrt deutlich. Keine entscheidenden Nachrichten Noch immer liegen für das Unternehmen keine entscheidenden Nachrichten vor, so die Meinung ... (Frank Holbaum)

