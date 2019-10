Die Aktie von Wirecard ist am Freitag zum Ende der Woche nicht mehr massiv zurückgefallen, sondern nur noch in homöopathischen Dosen. Dennoch breitet sich bei Investoren und Analysten die Sorge aus, es könne nun einige Zeit dauern, bis der Kurs sich erholt. Die Vorzeichen wechseln fast stündlich. Keine Risiken…. Das Unternehmen selbst beharrt darauf, dass es a) keine Risiken für das eigene Geschäft geben würde und b) der Bericht der Financial Times zu möglichen Bilanzproblemen nicht der Wahrheit ... (Frank Holbaum)

