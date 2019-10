Der Zahlungsdienstleister Wirecard kauft eigene Aktien vom Markt zurück. Binnen zwölf Monaten will Wirecard dafür 200 Millionen Euro ausgeben, wie der DAX-Konzern aus Aschheim bei München am Freitag mitteilte. Dies habe der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen. Der Aktienrückkauf soll in den nächsten Tagen beginnen."Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2019/I sollen in einem Zeitraum ...

