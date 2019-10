Gestoppte bzw. gedrehte Serien: World Excellent Products -2,44% auf 24, davor 6 Tage ohne Veränderung , Telekom Austria 0% auf 7,3, davor 5 Tage im Plus (8,15% Zuwachs von 6,75 auf 7,3), Addiko Bank -1,55% auf 15,26, davor 4 Tage im Plus (3,33% Zuwachs von 15 auf 15,5), RHI Magnesita +0,1% auf 41,04, davor 4 Tage im Minus (-8,89% Verlust von 45 auf 41), FACC -1,6% auf 11,09, davor 3 Tage im Plus (6,42% Zuwachs von 10,59 auf 11,27), Palfinger 0% auf 25,5, davor 3 Tage im Plus (5,15% Zuwachs von 24,25 auf 25,5), Semperit +0,65% auf 12,48, davor 3 Tage im Minus (-1,59% Verlust von 12,6 auf 12,4), Flughafen Wien +0,7% auf 35,95, davor 3 Tage im Minus (-1,65% Verlust von 36,3 auf 35,7). ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Wienerberger (1 Platz gutgemacht, von 3 auf 2) ; ...

