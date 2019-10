Der Eurokurs hat sich am Freitag im US-Geschäft auf hohem Niveau behauptet. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1162 US-Dollar.Bereits seit Anfang Oktober zieht der Euro gegenüber dem Dollar an. Auch zum Schweizer Franken hat der Euro seit Monatsbeginn an Wert gewonnen. Aktuell kostet er 1,0992 Franken, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...