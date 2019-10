In der Kalenderwoche 42, genauer gesagt am 17. Oktober 2019, hat die Zeichnungsphase für die neue Bergwerk-Anleihe der Saxony Minerals & Exploration - SME AG (WKN: A2YN7A) begonnen. Die erste SME-Unternehmensanleihe hat ein Volumen von bis zu 30 Mio. Euro und kann bis zum 29. Oktober über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Börse Frankfurt mit einer Mindestzeichnung von 1.000 Euro erworben werden. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat sich gleich am ersten Zeichnungstag an der Neuemission, der mit einem Zinskupon in Höhe von 7,75% p.a. ausgestatteten Anleihe, mit einer Zeichnung beteiligt.

"Wir sind ein Produzent versorgungskritischer Rohstoffe, wie beispielsweise Wolfram und Fluorit, gegründet 2012 und verfügen über bestens erkundete Lagerstätten, die sich alle in Deutschland befinden. Aktuell liegt unser Fokus auf dem Ausbau unseres Bergwerks in Pöhla im Erzgebirge, wo wir über durch Gutachten nachgewiesene erhebliche abbaubare Reserven verfügen. Die Mittel aus der Unternehmensanleihe werden in den Ausbau dieses Bergwerks fließen. Dort fördern wir Erze, die wir dann in einer eigenen Anlage aufbereiten, daraus Wolfram und Fluorit gewinnen und diese auf dem Weltmarkt verkaufen", sagt SME-Vorstand Klaus Grund im ausführlichen Gespräch mit der Anleihen Finder Redaktion in dieser Woche.

Die österreichische UBM Development AG hat in dieser Woche die Emission einer neuen Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro beschlossen (Aufstockungsmöglichkeit bis zu 120 Mio. Euro). Die neue UBM-Anleihe 2019/25 hat eine Laufzeit von sechs Jahren und wird dabei mit 2,75% p.a. verzinst. Die Stückelung beträgt 500 Euro. Zudem wird es ein Umtauschangebot an UBM-Alt-Anleger geben. Die Zeichnungsphase wird nach dem Umtauschangebot voraussichtlich zwischen dem 4.11. und 8.11.2019 stattfinden.

Die SeniVita Social Estate AG hat noch kurz vor dem Wochenende bekanntgegeben, zwei Anleihen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt bis zu 30 Mio. Euro emittieren zu wollen. Prüfungen diesbezüglich laufen aktuell. Eine vierjährige besicherte Anleihe 2019/23 soll dabei mit 7,00% p.a. verzinst werden und ein Gesamtvolumen von bis zu 20 Mio. Euro aufweisen. Die fünfjährige unbesischerte ...

