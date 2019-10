Der Abschwung in Deutschland und China verfestigt sich - nun kommen auch Krisensignale aus den USA. Ein Konjunkturprogramm aber kann Präsident Trump kaum durchsetzen. Er muss auf einen anderen Akteur hoffen.

Mit schlechten Nachrichten wollte der US-Präsident seine Anhänger nicht behelligen. "Die Vereinigten Staaten haben die heißeste Wirtschaft auf der Welt", rief Donald Trump seinen Fans bei einem Wahlkampfauftritt in Manchester, New Hampshire, zu. Seit seiner Wahl seien Millionen neue Jobs entstanden, die Löhne stiegen, und auch der Handelskrieg mit China laufe ganz hervorragend. Ein Absturz drohe nur, wenn im kommenden Jahr ein Demokrat ins Weiße Haus einziehen sollte. "Egal, ob ihr mich mögt oder nicht: Ihr müsst mich wählen", rief der Präsident in die Menge.

Das war im August.

Schon damals war die Prahlerei des Präsidenten nicht vollständig von der Realität gedeckt. Die Konjunktur in den USA zeigt seit Monaten Anzeichen von Schwäche. Noch im vergangenen Jahr konnte sich Trump mit Quartalswachstumsraten von über drei Prozent und Hunderttausenden neuen Jobs schmücken, doch im zweiten Quartal 2019 wuchs die Wirtschaft nur noch um rund zwei Prozent, neue Arbeitsplätze entstehen deutlich langsamer.

Spätestens seit im September die Renditen kurzfristiger Anleihen über die für langfristige stiegen, sind viele Beobachter skeptisch. Die Inverted Yield Curve, die darauf hinweist, dass sich Anleger vermehrt langfristig in Sicherheit bringen, gilt als belastbarer Rezessionsindikator. In den vergangenen 45 Jahren hat sie jeden Abschwung in den USA vorhergesagt. Die New Yorker Fed nahm die Entwicklung zum Anlass, die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in den kommenden zwölf Monaten auf über 30 Prozent zu taxieren, den höchsten Stand seit 2009. Das Forschungsinstitut Oxford Economics sieht die Wahrscheinlichkeit einer US-Rezession bei 40 Prozent. Die Sorge kommt nicht von ungefähr. Trumps Handelskrieg mit China belastet die US-Wirtschaft spürbar. Daran ändern auch die bei den jüngsten Handelsgesprächen getroffenen Absichtserklärungen nichts. Trump verzichtet vorerst auf Zollerhöhungen, die Chinesen wollen dafür mehr US-Agrarprodukte kaufen. Was Trump und Chinas Präsident Xi Jinping Mitte November beim Treffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) unterzeichnen könnten, sei "ein nicht nachhaltiger Mini-Deal, dem es an Durchsetzungskraft fehlt", so Oxford Economics.

