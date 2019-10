Da ist die Debatte wieder: Beim Treffen der globalen Finanzelite in Washington hört sich Olaf Scholz an, Deutschland solle die Konjunktur stützen und spendabler sein. Der Finanzminister kontert die Forderungen offensiv.

Manchmal ist Olaf Scholz wohl ganz froh, dass er noch nicht so lange Bundesfinanzminister ist. Er muss sich erst seit dem Frühjahr 2018 anhören, was seinen Vorgänger Wolfgang Schäuble fast seine gesamte achtjährige Amtszeit begleitete: Ist er in der Welt unterwegs, heißt es immer wieder, Deutschland solle doch endlich seine finanziellen Spielräume nutzen und mehr investieren. Raus mit dem Geld!

So war es auch am Donnerstag und Freitag, als Scholz beim Jahrestreffen von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (IWF) in Washington weilte. Bereits vor seiner Ankunft hatte die neue IWF-Chefin Kristalina Georgiewa Deutschland ermahnt, es habe finanziellen Spielraum und solle anfangen, die Wirtschart mit höheren Ausgaben anzukurbeln, vor allem in den Bereichen Infrastruktur und Forschung. Die ach so knauserige Bundesrepublik war dann auch Thema bei den Gesprächen des deutschen Finanzministers mit seinen internationalen Kollegen.

Scholz hat das seinen Gesprächspartnern natürlich nicht so direkt gesagt, aber er dürfte die immer gleiche Leier für unterkomplex und veraltet halten. In seinem Berliner Ministerium wurde bereits vor einiger Zeit die Vermutung geäußert, dass trotz der weltweiten digitalen Vernetzung so ein überholt anmutendes Kriterium wie räumliche Nähe offenbar immer noch eine große Rolle spielt. Soll heißen: Der IWF und Regierungen wie die der USA sind weit weg und bekommen offenbar nicht alles mit, was in Deutschland so alles passiert.

In der Tat kann man der Bundesregierung einiges vorwerfen und auch viele Milliarden, die sie ausgibt, für alles andere als zielgerichtet halten. Was allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...