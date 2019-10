Der deutsche Technologieindex TecDAX hat in der abgelaufenen Handelswoche (KW42) leicht um 0,4 Prozent auf 2.778 Punkte nachgegeben. Trotzdem konnten zahlreiche Indexwerte im Wochenverlauf kräftig zulegen. Die kräftigsten Kursgewinne unter den TecDAX-Werten konnten in der abgelaufenen Handelswoche die Aktien von Drägerwerk, ISRA Vision und Siemens Healthineers verbuchen. Drägerwerk: +16,5 Prozent auf 53,95 Euro Einen ordentlichen Kurssprung von über 16 Prozent legten in der abgelaufene..

