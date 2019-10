Die Dauerfehde der Softwaremilliardäre Larry Ellison von Oracle und Hasso Plattner von SAP biegt in die finale Phase. Es geht um die Zukunft ihrer Lebenswerke. Das Walldorfer Team liegt gerade leicht vorne.

Larry Ellison atmet etwas schwer, als er an einem Septembernachmittag über die Bühne seiner Hausmesse Openworld in San Francisco stapft. Der 75-jährige Gründer des Softwareimperiums Oracle und Multimilliardär trägt schwarzes T-Shirt mit V-Ausschnitt und Blue Jeans. Er lobt zunächst die Produkte seines Unternehmens, die Datenbank und Betriebssoftware, um danach zum großen Schlag gegen seinen Erzrivalen auszuholen. "SAPs Code ist 35 Jahre alt", tönt er, "sie haben keine Cloud-Plattform." Die Walldorfer hätten mit der Entwicklung ihrer Datenbank Hana Zeit vergeudet, so Ellison.

Hinter ihm erscheinen auf einer Leinwand dann noch Schaubilder unter dem Titel "SAP Ersatz". Sie zeigen die zu Oracle gewechselten Kunden. An erster Stelle prangt das blau-rote Logo des Geldautomatenherstellers Diebold Nixdorf aus Paderborn. "Mitten im Herzen von Deutschland", triumphiert Ellison - und schwärmt von weiteren US-Überläufern. Touché.

Ellisons Marketinghieb ist der jüngste Höhepunkt einer schier unendlichen Dauerfehde zwischen ihm und SAP-Gründer Hasso Plattner, die zur Folklore der Branche gehört wie das Oktoberfest zu München. Lange Zeit arbeiteten Oracle und SAP friedlich neben- und profitierten voneinander. Global agierende Unternehmen setzten auf Oracles Datenbanken und steuerten ihre Prozesse über SAPs Software. Seit beide Konzerne vor zehn Jahren begannen, massiv in die Geschäftsfelder des anderen zu expandieren, gibt es Streit zwischen den IT-Dinos - der nun wohl in die finale Phase einbiegt.

Plattner und Ellison werden mehr denn je gebraucht. In einem Alter, in dem Normalbürger ihre Rente genießen, packen sie noch einmal an. Beide sind 75 Jahre alt und Ikonen ihrer Zeit. Sie gehören zu den erfolgreichsten Unternehmern des Jahrhunderts. Nun befinden sich ihre Konzerne im Umbruch: im Management und in der Produktentwicklung. Ellison agiert nun als Interimschef im Rampenlicht, Plattner als Aufsichtsratsboss im Hintergrund.

Grenzen verschwimmen

Es geht auch um die Zukunft ihrer Lebenswerke. Die IT-Branche sortiert sich gerade neu, die Reviergrenzen verschwimmen. Großkunden installieren Betriebssoftware immer seltener lokal auf Servern, sondern greifen auf Cloud-Dienste im Abo zu. Während die Alphatiere der IT-Branche sich gegenseitig Kunden abjagen, machen ihnen Angreifer wie Amazon, Salesforce, ServiceNow oder Workday das Neugeschäft streitig. Für Ellison und Plattner gilt daher: malochen statt segeln - ihr gemeinsames Hobby.

Für Deutschland geht es auch um die Zukunft des einzigen nationalen Champions, der mit einem Börsenwert von mehr als 140 Milliarden Euro unter den Top 100 der wertvollsten Unternehmen der Welt vertreten ist und derzeit gegenüber Oracle auf der Überholspur fährt. Zwar wird Oracle in diesem Jahr etwa 40 Milliarden Dollar umsetzen, ein Viertel mehr als SAP. Doch das Wachstum des Datenbankriesen stagniert ...

