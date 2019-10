Nach einem unaufhaltsam scheinenden Aufstieg der Geely-Aktie von August bis Mitte September, hat sich der Wind wieder merklich gedreht. In der zurückliegenden Woche gaben die Papiere des chinesischen Fahrzeugherstellers um mehr als drei Prozent nach, gingen am Freitag bei 1,57 Euro aus dem Handel. Der gesamte Monatsgewinn von Geely schrumpfte damit auf magere 1,8 Prozent. Doch die durchwachsene Performance an der Börse wurde tatsächlich auch von den aktuellen Absatzzahlen des Konzerns unterfüttert ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...