China ist der bald größte Kinomarkt der Welt. Arri aus München, der größte Filmausrüster der Welt, ist schon da - und fürchtet Angriffe von gleich zwei Seiten.

Die Sonne dehnt sich aus und droht die Erde auszulöschen. Nur mithilfe riesiger Raketen-Triebwerke kann die Menschheit ihren Planeten aus der Umlaufbahn befördern und eine Reise durch die Galaxie antreten. Das ist der Plot des chinesischen Science-Fiction-Films "Eine wandernde Erde", der mit spektakulären Bildern Millionen Kinobesucher in China begeistert. Knapp 4,7 Milliarden Dollar spielte der Streifen ein - mehr als jeder andere Film in diesem Jahr in der Volksrepublik.

Technik aus Deutschland hat dabei eine wichtige Rolle gespielt, denn gedreht wurde der Blockbuster mit Kameras und Lichttechnik des Münchner Kinofilmausrüsters Arri. Das 1917 von den Freunden August Arnold und Robert Richter gegründete Unternehmen drehte einst selbst Filme, spezialisierte sich dann aber auf die Ausstattung von Filmsets.

Heute gilt Arri bei Filmkameras, Objektiven und Beleuchtungssystemen als Goldstandard der internationalen Filmszene. Oscar-nominierte Beiträge sind meistens mithilfe der Kameras des weltgrößten Unternehmens für Filmequipment entstanden. Außer in Europa und Hollywood hat sich Arri auch in China etabliert. Die Münchner waren eher da als die Wettbewerber und profitieren vom rasant wachsenden Markt - und davon, dass Chinas Kopierkünstler die Technik noch nicht nachgeahmt haben. Fraglich ist nur, wie lange noch.

