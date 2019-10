Forschen Chinesen anders als Deutsche? Und wie arbeitet Zeiss in und mit China? Chef Michael Kaschke über Forschung in Shanghai, Repressalien in Hongkong - und das Zeiss-Objektiv auf dem Mond.

Michael Kaschke, 62, ist seit 2011 Chef von Zeiss. Der Physiker kam 1992 zu Zeiss - und erlebte, wie die Standorte in Oberkochen (West) und Jena (Ost) sich wiedervereinigten. Im April 2020 gibt er seinen Posten ab.

Herr Kaschke, Zeiss investiert mehr als zehn Prozent des Umsatzes in Forschung - so viel wie kaum ein anderes Unternehmen. Sie entwickeln etwa Mikroskope für Operationen, Objektive für Fotografie und Produkte für die Halbleiterindustrie. Vor drei Jahren haben Sie ein Entwicklungszentrum in Shanghai eröffnet. Was bringt Ihnen das?Michael Kaschke: Die Nähe zum Kunden. Hospitäler in China behandeln pro Tag etwa so viele Patienten wie kleinere deutsche Krankenhäuser im ganzen Jahr. Das erfordert andere Produkte und Abläufe. Die Forscher in China haben zum Beispiel eines unserer Geräte für die Augendiagnostik, das den Hintergrund der Netzhaut ohne invasiven Eingriff vermessen kann, weiterentwickelt. Damit können in der gleichen Zeit deutlich mehr Patienten getestet werden.

Also werden dort Innovationen aus Deutschland an den chinesischen Markt angepasst?Nicht nur. Es gibt Technologiebereiche, in denen die Chinesen führend sind, etwa in der Elektromobilität, künstlichen Intelligenz und in Teilen der Automatisierung. China hat gigantische Fortschritte gemacht. Europa kann von dem Know-how auch profitieren.

Forschen Chinesen anders als Deutsche?Die Herangehensweise ist in China algorithmischer und zum Teil etwas "mechanischer". Chinesen probieren aber gern schneller etwas aus. Vor allem, wenn es um mobile Anwendungen geht. Querdenken ist nach wie vor die Stärke der Europäer.Für Ihr Unternehmen suchen Sie Leute mit unorthodoxen Lebensläufen. Finden Sie die in China?Die Lebensläufe sind noch nicht so vielfältig. Aber die Art und Weise, wie Chinesen an Probleme herangehen, ist für einen deutschen Ingenieur oft unorthodox und ungewohnt. Die Kombination aus verschiedenen Methoden funktioniert aber. Unsere Forscherteams bestehen ohnehin weltweit aus unterschiedlichen Nationalitäten, Kulturen und Fachgebieten.

Spüren Sie Spannungen zwischen den USA und China bereits im Geschäft?Noch nicht, aber das bereitet ...

