Liftbauer Doppelmayr ist mit Seilbahnen in Skigebieten groß geworden. Inzwischen wächst er vor allem in Asien, Afrika und Südamerika. Zahlreiche Kunden kommen aus China - Skifahren spielt dabei aber oft gar keine Rolle.

In Badaling, einer großen Gemeinde rund 70 Kilometer nordwestlich von Peking, legt sich die Chinesische Mauer besonders imposant auf die sanfte Hügellandschaft. Vor einigen Jahren haben Arbeiter das über Jahrhunderte gegen Angriffe der Mongolen errichtete Bollwerk auf Dutzenden Kilometern aufwendig restauriert. Reisebusse stoppen im Minutentakt und setzen Besucher ab, die in der näheren Umgebung allein 30 Wachtürme und Tore bewundern können. So unüberwindbar das Hindernis früher war, so einfach ist seine Erklimmung heute. Unterhalb des höchstgelegenen Wachturms, am "Abhang des guten Mannes", befindet sich die Talstation einer Seilbahn. Von hier aus bringen verglaste Gondeln jeweils sechs Personen auf die rund 200 Meter weiter oben gelegene Mauer. Die kurze Fahrt kostet umgerechnet 15 Euro. Den Besucheransturm bremst der Preis nicht. Im Gegenteil: Seit der österreichische Lift- und Seilbahnbauer Doppelmayr die Anlage 2014 fertiggestellt hat, hat sich die Zahl der Touristen auf jährlich zehn Millionen fast verdoppelt. Wegen des großen Andrangs haben die Behörden die Zahl der Liftfahrer inzwischen auf maximal 65.000 pro Tag limitiert. Sobald diese Zahl erreicht ist, wird der Ticketverkauf eingestellt.

Die Beförderungsanlage auf die Chinesische Mauer ist eines der meistgenutzten Auslandsprojekte von Doppelmayr. Das Unternehmen, das auf der Liste der von der Uni Sankt Gallen ermittelten Weltmarktführer aus Österreich und der Schweiz weit vorne steht, hat einst mit dem Bau eines kleinen Schlepplifts am Arlberg angefangen. Heute verkauft es Seilbahnen unter anderem nach Aserbaidschan, Jordanien, Vietnam, Guatemala, Bolivien, Lappland und eben China. Doppelmayr beherrscht die Lüfte auf der ganzen Welt. 15.000 Skilifte- und Seilbahnen in 93 Ländern haben die Österreicher aufgezäumt, ihr Anteil am 1,3 Milliarden Euro schweren Weltmarkt liegt bei 60 Prozent. 80 Prozent der zuletzt erlösten 850 Millionen Euro stammen aus dem Export.

Dabei ist der Bau von Liften in Wintersportorten weiterhin die Haupteinnahmequelle des Unternehmens. Das Wachstum ist mittlerweile allerdings begrenzt. "Erweiterungen von Skigebieten gibt es in Zentraleuropa kaum noch", sagt Doppelmayr-Chef Thomas Pichler. "Bis auf wenige Ausnahmen sind wir hier in der Ersatzinvestition." Austauschen und Reparieren bringt jedoch fast immer weniger Erlös als neue Anlagen.

Die Lösung für das Strukturproblem liegt für Doppelmayr im Ausland. Vor den neun miteinander verbundenen nagelneuen Bürogebäuden in Wolfurt bei Bregenz am Bodensee hat Pichler an diesem Donnerstag im September die walisische und die chinesische Fahne hissen lassen. Es ist Tradition bei Doppelmayr, Kunden aus aller Welt mit ihrer Nationalflagge zu empfangen.Die rote Fahne mit den gelben Sternen weht oft hier. Denn das Geschäft mit China ist für das Unternehmen seit vielen Jahren wichtig. Schon seit 1992 ist Doppelmayr in dem asiatischen Land präsent, anfangs mit einem Verkaufsbüro, später auch mit einer Fabrik. Das Geschäft hat mit Ausflugsseilbahnen begonnen - hinauf auf Berge, Tempel oder die Chinesische Mauer", sagt Pichler. Später seien Aufträge für den Wintersport hinzugekommen.

Als eines der ersten ausländischen Unternehmen überhaupt durften die Österreicher eine Landesgesellschaft samt Fertigung ohne chinesischen Partner aufbauen - "vielleicht weil Seilbahnen nicht so von nationalem Interesse sind wie etwa die Automobil-, Schienenfahrzeug- oder IT-Industrie", vermutet Pichler. Derzeit beschäftigt Doppelmayr rund 150 Mitarbeiter in Sanhe, rund 60 Kilometer östlich von Peking.

