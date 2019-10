Amd Aktie | ISIN:US0079031078 | WKN:863186 Dieses Wertpapier kann in den letzten 12 Monaten einen sehr soliden Aufwärtstrend vorweisen. Bereits Ende 2018 wurde der Anteilschein zwei Mal von der 200-Tage-Linie unterstützt, sodass neue Höchststände erreicht werden konnten. Aktuell befindet sich der Aktienkurs abermals in der Nähe der 200-Tage-Linie. Idealerweise halten die Bullen den Kurs stabil darüber und sorgen für weitere Anstiege in Richtung der Hochs bei 31 Euro. Mit Übersteigen der Hochpunkte ... (Andreas Opitz)

Den vollständigen Artikel lesen ...