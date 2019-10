Der Zahlungsdienstleister Wirecard will einem Medienbericht zufolge wegen der Vorwürfe gegen das Unternehmen einen Sonderprüfer beauftragen. Damit wolle das Unternehmen die schwerwiegenden Anschuldigungen der Finanzial Times wegen der Bilanzierungspraktiken der Firma aufklären, berichtete das Manager Magazin am Freitag auf seiner Internetseite.Noch am Wochenende solle beschlossen werden, einen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...