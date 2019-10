In London haben die Abgeordneten für eine Verschiebung des Brexit-Deals gestimmt, um zu verhindern, dass Johnson die begleitenden Gesetze durchs Parlament peitscht. Die politische Stimmung heizt sich immer weiter auf.

Großbritanniens Premier Boris Johnson hoffte, dass er am Samstag einen triumphalen Sieg einfahren kann. Schließlich ist es ihm gelungen, die EU in intensiven Verhandlungen zu weitreichenden Konzessionen beim Austrittsabkommen zu bewegen. In einer Sondersitzung des Unterhauses am Samstag sollten die Abgeordneten über diesen Deal abstimmen.

Doch daraus wurde nichts. Statt eines Sieges, der durchaus historisch gewesen wäre, bescherten ihm die Abgeordneten eine blamable Niederlage: Sie stimmten mit einer Mehrheit von 16 Abgeordneten für einen Änderungsantrag des ehemaligen konservativen Abgeordneten Oliver Letwin, der heute als unabhängiger Abgeordneter im Parlament sitzt. Letwin ist einer der 21 Tory-Parlamentarier, die Johnson Anfang September aus der konservativen Fraktion geworden hat, weil sie gegen die Regierung gestimmt haben.

Letwins Änderungsantrag besagt, dass das Unterhaus seine Zustimmung zu Johnsons Brexit-Deal zurückhält, solange nicht die begleitenden Gesetze verabschiedet wurden, die notwendig sind, um dem Brexit einen rechtlichen Rahmen zu geben. Nach dem Erfolg dieses Änderungsantrages zog die Regierung die nun bedeutungslos gewordene Abstimmung über den Brexit-Deal zurück.

Johnson war nach der Niederlage rechtlich dazu gezwungen, die EU bis zum Samstagabend um eine Verschiebung des Brexit-Termins am 31. Oktober zu bitten. Doch auch hier bahnte sich unmittelbar die nächste Konfrontation an: In einer kurzen Ansprache nach der Abstimmung erklärte Johnson, dass er dieser Aufforderung nicht Folge werde.Berechtigte SorgenSpätestens an diesem Samstag dürften viele Beobachter im In- und Ausland angesichts des nicht enden wollenden Hickhacks um den Brexit den Faden verloren haben. Oberflächlich betrachtet wirkt die Auseinandersetzung zwischen der Regierung und dem Parlament auch zweifellos chaotisch. Zudem wird es für die Abgeordneten ...

