Das Bundeszentralamt für Steuern soll in den ersten neun Monaten des Jahres 688.608 Anfragen von Behörden auf Bürgerkonten bearbeitet haben - 100.000 mehr als im Vorjahr.

Die Zahl der Zugriffe von Behörden auf Konten von Bürgern ist einem Medienbericht zufolge in den ersten neun Monaten des Jahres gestiegen. Wie die "Welt am Sonntag" berichtete, beantwortete das Bundeszentralamt für Steuern in dem Zeitraum 688.608 Anfragen. Das seien 100.000 mehr als in den ersten neun Monaten 2018, schrieb die Zeitung unter Berufung auf Zahlen des Bundesfinanzministeriums.

