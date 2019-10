Zwischen ihnen liegen 48 Jahre, doch beide haben die gleiche politische Haltung: Ocasio-Cortez unterstützt Sanders im Wahlkampf um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten.

Der demokratische US-Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders bekommt Wahlkampfhilfe von der aufstrebenden und prominenten Kongressabgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez.

Bei einem großen Wahlkampfauftritt von Sanders in New York sprach Ocasio-Cortez am Samstag offiziell ihre Unterstützung für den 78-Jährigen aus. Die 30-Jährige lobte, Sanders setze sich seit Jahrzehnten gegen viele Widerstände und großen politischen ...

