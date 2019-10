Start-ups gelten als jung und aggressiv, sie denken unkonventionell. Weltmarktführer kennen das Geheimnis ihres Erfolgs, arbeiten strukturierter und sind auch risikobewusster. Kooperation werden so zur Riesenchance.

Andreas Rau fühlte sich schon im Start-up-Modus, wenn er nur die Krawatte ablegte. Doch dann, erzählt der Manager mit seinen 52 Jahren, sei er vor einer ganzen Weile bei einem jungen Unternehmen zu Gast gewesen, dessen Gründer seine Präsentation nur in Socken hielt. In diesem Moment, sagt Rau, sei ihm klar gewesen, wie weit der kulturelle Graben ist, den er überwinden muss.

Von der Papierform her dürfte Rau das nicht schwerfallen. Beim Elektronikkonzern Phoenix Contact leitet er das Segment "New Business". Er soll Trends entdecken, Ideen fördern, junge Talente anlocken. Phoenix Contact ist ein mittelständisches Schwergewicht: Mehr als zwei Milliarden Euro Umsatz, 17.000 Mitarbeiter, groß geworden nach dem Krieg mit der Produktion von Kabelklemmen. Heute hat das Unternehmen aus dem ostwestfälischen Blomberg ganze Steuerungsanlagen für Windparks im Programm. Ein Goliath in der Branche, der ganz vorn mitmischt bei der vierten industriellen Revolution. Ein Anspruch, den auch viele Start-ups für sich reklamieren. Und genau da kommt Rau ins Spiel: Phoenix Contact hat sich zum Ziel gesetzt, die neuen Rivalen nicht bloß als Konkurrenz zu betrachten, sondern sie wo nur möglich einzubinden, mit ihnen zusammenzuarbeiten.

Was früher undenkbar war, ist inzwischen fast eine Selbstverständlichkeit: Selbstbewusste Weltmarktführer klopfen bei Gründern an, wollen von ihren Arbeitsweisen und Perspektiven lernen. Sie richten Hackathons aus, damit junge Programmierer Lösungen für Probleme finden, auf die sie allein nicht kommen. Sie holen sich von Start-ups neue Ideen - und lassen sie im Gegenzug an ihren Erfahrungen teilhaben. Sie kaufen sich mit Risikokapital bei den aufstrebenden Firmen ein - und schützen sich so davor, von den neuen Rivalen aus dem Geschäft gedrängt zu werden. Die Kluft zwischen "Old" und "New Economy" löst sich auf. Und das liegt vor allem am alten Teil der Wirtschaft, an Leuten wie Rau, die sicherstellen wollen, dass ihre Unternehmen nicht weggespült werden von der nächsten Revolution in ihrer Branche. Sondern größer und stärker aus dieser hervorgehen.

Andreas Raus Strategie: Er flirtet. Nicht in Clubs und Bars, sondern auf Messen und Innovationstreffen, wo er den Austausch mit Gründern sucht. Phoenix Contact ist Mitglied in gleich mehreren Netzwerken in seiner Heimat. Auf Hackahons etwa werden Start-ups oder Studenten vor eine Art Programmierrätsel gestellt. In 54 Stunden müssen sie ihre Lösung präsentieren. 61 solcher oder ähnlicher Events hat die Founders Foundation, die unter anderem vom Medienkonzern Bertelsmann gefördert wird, bereits durchgeführt - und dabei hat sie über 7000 Stück Pizza verteilt. Wenn es bei solchen Events funkt, geht Phoenix Contact gleich verbindlichere Beziehungen ein. So ist Raus Unternehmen mittlerweile in sechs Start-ups investiert.

Orientierungslose Mittelständler

"Mittelständler erkennen langsam, dass sie bestimmte Innovationsprozesse nicht in vollem Umfang abbilden können", sagt Matthias Wallisch. Er ist zuständig für Gründungsthemen am Kompetenzzentrum RKW. Das seht für "Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft". Die Organisation ist vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert und soll Unternehmen bei der Vorbereitung auf die Digitalisierung helfen. Das Kompetenzzentrum fragte Unternehmen bis zu 500 Mitarbeitern zu ihren Erfahrungen mit Start-ups: 38 Prozent von ihnen haben bereits mit den Gründern zusammengearbeitet.

Im Umkehrschluss heißt das: 62 Prozent haben noch keine Erfahrung. Das liegt nicht immer daran, dass sie wenig Mehrwert für sich sehen. Viele wissen einfach nicht, wie und wo sie die jungen Unternehmer finden - geschweige denn, wie eine Kooperation aussehen könnte. Nur 27 Prozent der Unternehmen, zeigen die Zahlen des RKW, haben eine definierte Strategie, ...

