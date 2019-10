Die zurückliegende Woche war für die Deutsche Bank lediglich an der Börse erfolgreich: Mehr als zehn Prozent zog der Aktienkurs von Deutschlands größtem Finanzinstitut an. Dabei waren die Vorgaben alles andere als günstig. Laut Medienberichten erklärte die Deutsche Bank im Zuge ihrer Umstrukturierung das Geschäftsjahr 2018 nun nachträglich zu einem Verlustjahr - es war damit das vierte in Folge. Ab der kommenden Woche hingegen könnte es vor allem für drei ehemalige Führungsfiguren ungemütlich werden. ... (Achim Graf)

