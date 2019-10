Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Merck KGaA -0,28% auf 106, davor 10 Tage im Plus (6,14% Zuwachs von 100,15 auf 106,3), Volkswagen -0,97% auf 167,85, davor 9 Tage im Plus (14,18% Zuwachs von 148,45 auf 169,5), Volkswagen Vz. -0,49% auf 169,34, davor 9 Tage im Plus (15,13% Zuwachs von 147,82 auf 170,18), BMW -0,74% auf 67,41, davor 7 Tage im Plus (9,78% Zuwachs von 61,86 auf 67,91), Porsche Automobil Holding -0,46% auf 65,36, davor 7 Tage im Plus (13,32% Zuwachs von 57,94 auf 65,66), Rocket Internet -0,81% auf 24,5, davor 7 Tage im Plus (3,87% Zuwachs von 23,78 auf 24,7), SMA Solar -1,68% auf 25,8, davor 7 Tage im Plus (13,89% Zuwachs von 23,04 auf 26,24), 3D Systems -0,84% auf 8,27, davor 7 Tage im Plus (10,61% Zuwachs von 7,54 auf 8,34), Daimler -1,42% auf 48,425, davor 7 Tage im Plus ...

