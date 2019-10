Verbraucher fordern nachhaltige Fleischprodukte. Das setzt den Stallbauer Big Dutchman unter Druck. Der will Ställe effizienter machen und setzt für mehr Tierwohl auf IT - auch zum Selbstschutz.

Die Zukunft der Tierhaltung hat Bernd Meerpohl in eine fußballfeldgroße Halle gepackt. Fütterungsanlagen für Geflügel und Ställe für Schweine hat er an seinem Stammsitz in Vechta in Niedersachsen aufgebaut. Sie lassen sich mechanisch in der Größe anpassen - je nach Wunsch des Kunden und Vorgaben des Gesetzgebers. Stolz ist Meerpohl auf einen Strohstreuroboter, der dunkle Bodenstellen im Stall automatisch erkennt und diese mit Stroh bedeckt. Meerpohl zeigt auf ein iPad mit Apps, über die sich der willige Helfer steuern lässt. "Vielen Leuten ist das gar nicht bewusst, aber bei der Automatisierung ist die Landwirtschaft schon sehr weit."

Daten sollen die Ställe effizienter machen - und so auch dem Tierwohl dienen. Das ist die Philosophie von Big Dutchman, einem mittelständischen Giganten der Viehzuchtbranche. Die Landwirtschaft befindet sich im Umbruch - getrieben von dem Wunsch der Konsumenten nach mehr Nachhaltigkeit und Tierwohl. Die Antwort der Niedersachsen: besseres Stallklima, flexible Boxen, Hilfe für schwache Tiere. Dafür setzen sie auf IT - auch aus Selbstschutz, wenn es um die Analyse von Pannen geht.

Meerpohl leitet den Stallausrüster in zweiter Generation. Fast eine Milliarde Euro Umsatz macht er heute - Tendenz steigend. Die Firma liefert Landwirten auf der ganzen Welt alles, was die für die Aufzucht von Geflügel und Schweinen brauchen. Fütterungsanlagen sind das Kerngeschäft. Darüber hinaus optimieren sie die Belüftung und Beleuchtung der Ställe und bauen Maschinen, die Gülle aufbereiten.

Tierwohl versus Umweltschutz

Meerpohl, groß und hager, trägt zur klar umrahmten Brille einen Anzug mit Einstecktuch. Wie ein Landwirt sieht er nicht aus, doch wenn er spricht, spürt man die Leidenschaft für sein Thema. Es sei ihm wichtig, klarzumachen, dass Tierhaltung in Deutschland besser sei als ihr Ruf. "Wir müssen auch mal sagen, dass nicht alle Tierhalter schlecht sind", sagt er. Die Käfighaltung von Geflügel sei hierzulande Geschichte, das wüssten viele Konsumenten gar nicht.

Das Unternehmen steckt dennoch in einem Dilemma. Tierwohl und Ressourceneffizienz würden "einen Zielkonflikt darstellen", sagt Meerpohl. Hält man Tiere auf der Wiese, dann brauchen diese mehr Futter, um das notwendige Gewicht zu erreichen. Für Tierschutzaktivisten, die ihm schon mal den Hof vollgesprayt haben, sei das ein Gebot der Moral. Meerpohl sagt, die Leute übersähen Fakten. Denn mehr Futter bedeute Flächenverbrauch. "Viele Flächen in Deutschland sind für gar nichts anderes ...

