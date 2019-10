ROM, 20. Oktober (Gavin Jones/Reuters) - Die Europäische Union braucht eine lockerere Haushaltspolitik und eine Überarbeitung ihres Haushaltsplans, teilte der designierte Wirtschaftskommissar der EU in einem am Sonntag veröffentlichten Artikel mit. Paolo Gentiloni schrieb in der italienischen Finanzzeitung Il Sole 24 Ore, dass die Defizit- und Schuldenvorschriften der EU zwar nicht außer Acht gelassen werden dürfen, aber "überprüft und aktualisiert" werden müssen. Gentiloni nannte unter anderem "neue Instrumente", die Wachstum und Stabilität bräuchten, ein EU-weites Arbeitslosenversicherungssystem, ...

