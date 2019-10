Der WhatsApp-Einsatz in Unternehmen ist wegen der Datenschutz-Grundverordnung zum Problem geworden. Immer mehr Firmen verbieten daher die Nutzung. Als Ersatz gäbe es gleich mehrere sichere Alternativen aus Deutschland.

Wo das Feindbild des Start-ups Brabbler sitzt, wird jedem Besucher der Zentrale in Neuaubing ganz im Westen von München sofort klar: "WhatsApp, nein danke!" steht auf einem selbst gebastelten Schild im Treppenhaus. "Wir wollen die Kommunikation in Unternehmen grundlegend neu gestalten", formuliert Brabbler-Mitgründer und -Vorstandschef Eric Dolatre es etwas höflicher. Mit seinen rund 60 Mitarbeitern hat Dolatre in den vergangenen vier Jahren den Messenger Ginlo entwickelt. Das simpel klingende, aber doch so vertrackte Versprechen: eine sichere Alternative zu WhatsApp.

Dolatre will mit seinem Messenger ein Problem gelöst haben, das derzeit immer mehr Unternehmen umtreibt. So beliebt Apps wie WhatsApp, Facebook Messenger oder Threema auf den Smartphones auch sind, so unbeliebt sind sie in den IT-Abteilungen von Konzernen. Denn für sie sind die Messenger schwer zu managen - und stellen obendrein ungeschützte Einfallstore für Viren und digitale Eindringlinge dar. Mehr noch: Allein durch die Nutzung von Messengern laufen Unternehmen Gefahr, gegen den geltenden Schutz von persönlichen Daten zu verstoßen. So schreibt die seit Mitte 2018 geltende Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) unter anderem die Zustimmung zur Nutzung personenbezogener Daten wie etwa der Telefonnummer vor; zudem dürfen solche Daten nicht ohne Weiteres außer Landes gespeichert werden. Regeln, gegen die WhatsApp standardmäßig verstößt: So greift der Messenger, wenn die Nutzer dies in den Einstellungen nicht selbst anders geregelt haben, ungefragt auf das Adressbuch im Smartphone zu und überträgt diese Daten zur Konzernmutter in die USA. "Damit bewegen sich Unternehmen mindestens im Graubereich", sagt Thorsten Sörup, Fachanwalt für Informationstechnologierecht bei der Anwaltskanzlei Aderhold in Frankfurt. Manche Unternehmen ziehen aus dieser Ungewissheit radikale Konsequenzen: So hat der Autozulieferer Continental seinen Mitarbeitern im vergangenen Jahr die Nutzung von WhatsApp und Snapchat auf Dienst-Handys untersagt.

Es ist die so entstehende Lücke, auf die Anbieter wie Brabbler und Teamwire sowie der Rivale Wire zielen. Alle versprechen sichere Kommunikation in Unternehmen, alle sitzen in Deutschland - und alle kamen lange nicht so recht vom Fleck. Doch was am freien Markt nur mäßig klappte, könnte dank der deutschen Gerichte nun doch noch zum Erfolg werden. Skeptisch sahen viele Unternehmen die ungeschützten Messenger zwar schon immer, Konsequenzen aber zog vor Einführung der DSGVO kaum einer. Und so hatten die Start-ups gegen US-Konkurrenten wie etwa Slack lange keine Chance. Auch dieser Dienst hat das Potenzial, den Wildwuchs aus Messengingdiensten und E-Mails zu beseitigen. Doch aus juristischer Sicht hat Slack das gleiche Problem wie Facebook: Die Daten liegen in den USA.

Sicherheitsausbesserer

Eric Dolatre sitzt mit Brabbler auf dem Gelände eines ehemaligen Ausbesserungswerks der Deutschen Bahn, die große Uhr am Schornstein kündet noch heute von der Vergangenheit. Sein Unternehmen will das Ausbesserungserbe wörtlich nehmen: All die Probleme der US-Dienste, sie sollen bei Brabbler gelöst sein. Die Münchner versprechen die durchgängige Verschlüsselung aller Nachrichten; in der Version für Geschäftskunden verwalten die Unternehmen ihre eigenen Schlüssel selber. Der Dienst ist zudem technologieoffen, lässt sich sowohl per App auf Apple- und Android-Smartphone nutzen; überdies können Anwender Ginlo auch per Browser am PC verwenden.

Schon beim Öffnen der App wird klar, auf wen das Angebot zielt: ehemalige WhatsApp-Nutzer. Die Oberfläche ist nahezu identisch mit der des US-Konzerns. Wer den Dienst öffnet, soll sich gleich zurechtfinden. Jeder neue Kontakt wird vor der ersten Kommunikation um Zustimmung oder Ablehnung gebeten - anders als bei WhatsApp, wo man nach Eingabe einer neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...