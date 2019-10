Aktienrückkäufe bei Wirecard, die Quartalszahlen des Ölfeld-Dienstleisters Halliburton und die Entwicklungen rund um den Brexit bewegen die Anleger.

Im Fokus des heutigen Handels dürfte mal wieder die Wirecard-Aktie stehen. Nach den erneuten schweren Vorwürfen der Financial Times einer frisierten Bilanz hat der Konzern am Freitag per Ad-hoc-Meldung ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 200 Millionen Euro angekündigt. Die Aktie rutschte um 6,3 Prozent ab. Das Wirecard-Papier war am Wochenende auf außerbörslichen Plattformen gefragt und konnte kleinere Kursgewinne verbuchen. Auf außerbörslichen Plattformen notiert der Leitindex vorbörslich leicht im Plus. Am Freitag ging das deutsche Börsenbarometer kaum verändert aus dem Handel und schloss 0,17 Prozent tiefer bei 12.633 Zählern.

1 - Vorgabe aus den USA

Sorgen um die Konjunktur haben die US-Börsen zum Wochenschluss gebremst. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss rund ein Prozent tiefer auf 26.770 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 verringerte sich um 0,4 Prozent auf 2986 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,8 Prozent auf 8089 Punkte.

2 - Handel in Asien

Die asiatischen Aktienbörsen tendieren am Montag insgesamt seitwärts. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index stieg um kaum 0,2 Prozent auf 22.529 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index stieg leicht um 0,35 Prozent auf 1627 Punkte.

Die Börse in Shanghai lag unverändert bei 2938 Punkten. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gab 0,1 Prozent nach. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verlor knapp ein halbes Prozent auf 512 Punkte. Der Dollar verharrte im asiatischen Devisenhandel kaum verändert bei 108,50 Yen. der Euro stieg leicht auf auf 1,1156 (1,1126) Dollar.

3 - Brexit: Johnson bleibt optimistisch - Pfund eröffnet schwächer

Der britische Premierminister hat am Samstag in einem Brief an den EU-Ratspräsidenten Donald Tusk um eine Verschiebung des Brexit-Datums auf den 31. Januar 2020 gebeten. Johnson sendete noch zwei weitere Briefe. Darin schrieb er unter anderem, dass es sich bei dem Aufschub um den Wunsch des Parlaments handele, er persönlich halte nichts davon. Aus dem "Supersamstag", an dem er eigentlich seinen mit der EU ausgehandelten Scheidungsvertrag billigen lassen wollte, wurde nichts.

Die Abgeordneten stimmten stattdessen für den Antrag des ehemaligen Tory-Abgeordneten Oliver Letwin, dem zufolge die Abstimmung über den Ausstiegsvertrag erst dann erfolgen soll, wenn ein nationales Gesetz zur Umsetzung des Vertrags verabschiedet worden ist. So soll verhindert werden, dass die konservativen Brexit-Hardliner erst für den Deal stimmen, dann aber in den folgenden Tagen das Ausstiegsgesetz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...