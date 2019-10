Die anhaltende Diskussion rund um den Ausstieg der Briten aus der EU wirkt sich negativ auf das Pfund aus. Der Euro hingegen bleibt stabil.

Der Euro hat am Montag die Kursgewinne der vergangenen Woche halten können. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1158 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend.

In der vergangenen Woche war der Euro mit der Hoffnung auf einen geregelten Austritt Großbritanniens aus der EU um mehr als ein Prozent gestiegen. Die Europäische ...

