Während alle Welt über Digitalisierung, Transformation und Disruption philosophiert, legt fast unbemerkt ein vermeintlich langweiliger Markt starkes Wachstum an den Tag: der für Heimtierbedarf. Die Chancen für Anleger.

Natürlich gibt es auch an der Börse Nostalgiker, die immer voller Wehmut zurückblicken. Die an alte Zeiten denken, in denen alles noch simpel und übersichtlich war. In denen die Stars an der Wall Street noch Mischkonzerne der Old Economy waren. Und als sie noch nicht behelligt wurden von Geschäftsmodellen, die auf für sie schwer nachvollziehbaren Begriffen wie Cloud, SaaS und Tokens basieren. Ihnen sei gesagt: Es gibt sie noch, die Branchen, deren Vertreter einfache und verständliche Geschäftsmodelle aufweisen und trotzdem wachstumsstark sind. Also, was ist etwa mit Hundefutter? Seien Sie ehrlich - mehr Old Economy geht eigentlich nicht.

Zugegeben, Unternehmen im Bereich Heimtierbedarf haben nicht den Sex-Appeal von Facebook, Google oder Apple. Mit Aktien von Katzenstreuproduzenten punktet man beim Smalltalk auf Börsianer-Partys einfach nicht. Doch von Experten wird die Branche als verhältnismäßig konjunkturresistent gesehen - weil Tante Erna ihren Vierbeiner selbst in schlechten Zeiten nicht leiden lässt.

So ist es nicht nur ein Klischee, dass viele Haustierbesitzer ihrem Fiffi, der Miezi oder dem Hansi mitunter mehr Nächstenliebe zukommen lassen als ihren Mitmenschen. Zwar hält es womöglich der eine oder andere Unbeteiligte für unrealistisch, wenn in der Werbung Frauchen ihrer Katze deren "Sheba" mit Petersilie garniert. ...

