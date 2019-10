Der Ölmarkt startet mit schwachen Impulsen in die neue Woche. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China konnte den Preisen keinen Auftrieb geben.

Die Ölpreise sind am Montag leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 59,24 US-Dollar. Das waren 18 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um ...

