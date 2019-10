Johnson drängt auf Brexit-Votum, trotz Abfuhr am Samstag BG AV - FinanzNachr: Bawag will Aktien zu je 36,84 Euro zurückkaufen und dann einziehen ROG SE - FinanzNachr: Roche erreicht in Phase-III-Studie mit Tecentriq-Kombination gesteckte Ziele UBSG SE - Cash: Banken - UBS baut in Asien Jobs in der Investmentbank ab Deutsche Immobilienwerte im Blick; Berlin einig bei Mietendeckel VIB3 - Villeroy & Boch bestätigt revidierten Ausblick für 2019 SAP - SAP bestätigt 2019er, mittelfristige Ziele nach Q3-Gewinnanstieg ARL - Aareal erwägt kompletten Verkauf der IT-Tochter Aareon: Kreise HYQ - Hypoport vorl. Q3 Ebit etwa €9 Mio SRT3 - SARTORIUS SIEHT WEITER GJ BER. EBITDA-MARGE VON ÜBER 27% FME - Zahlreiche Fälle von ...

