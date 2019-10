Nach dem schwächeren Wochenausklang und der verworrenenen Lage um den EU-Ausstieg Großbritanniens zeichnet sich am Montag-Morgen ein stabiler Handelsauftakt am deutschen Aktienmarkt ab. Der DAX -0,17% wurde zuletzt um 0,3 Prozent höher taxiert bei 12.669 Punkten.Mit 12.814 Punkten hatte der Leitindex am Donnerstag einen weiteren Höchststand seit August vergangenen Jahres markiert, kam dann aber etwas ...

