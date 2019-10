Mondi pflanzt an fünf seiner Produktionsstandorte in Europa über 3.000 Bäume und unterstützt damit den diesjährigen European Paper Bag Day. Der Aktionstag wurde von einem Zusammenschluss führender europäischer Hersteller von Kraftpapier und Papiertragetaschen, dem auch Mondi angehört, ins Leben gerufen und findet jedes Jahr am 18. Oktober statt.Ziel ist es, das Bewusstsein für die Bedeutung nachhaltig bewirtschafteter Wälder als zentrales Element der Wertschöpfungskette von Papiertragetaschen zu schärfen. Denn Wälder sind für Menschen, die Tierwelt und das Klima unverzichtbar. Sie sind wichtige ...

