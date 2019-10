Heitec beliefert einen Hersteller berührungsloser Ventiltechnik und Dosiersysteme mit einer zentralen Steuereinheit, die speziell auf die selbst entwickelten Hochleistungs-Jet-Ventile des Kunden zugeschnitten ist. Diese arbeiten elektropneumatisch mit niedriger Spannung. Durch die robuste Konstruktion sind sie speziell für die industrielle Fertigung ausgelegt. Ihre Aufgabe ist es, die Stoffe genau, sicher, reproduzierbar und kontaktlos zu applizieren. Dies hat den Vorteil, dass höhere Geschwindigkeiten und somit mehr Durchsatz erreicht werden können. Unebene Oberflächen werden gleichmäßig versorgt sowie empfindliche Substrate schonend behandelt. Variiert werden kann von einer geringen Öffnungszeit bis zur strahlbildenden Dosierung.

Der Dosiervorgang endet, wenn das Steuersignal abfällt und die Düse schließt (bei Abschalten des Stroms). Das Steuergerät übernimmt die Mischung und Aufbringung der verschiedenen Flüssigkeiten bei unterschiedlichen Druck- und Temperaturverhältnissen, das heißt im Bedarfsfall das Erhitzen, Kühlen, Regeln und Steuern. Es stellt die Zusammenarbeit von Pumpe, Messgerät und Peripherie sicher und gewährleistet, dass auch bei geänderten Konditionen die Dosierung den Vorgaben entspricht und die Qualität des Endproduktes gewährleistet ist.

Umfangreiche Anforderungen

Aufgrund der stark gestiegenen Marktnachfrage mussten einige hundert Steuereinheiten in sehr kurzer Zeit produziert werden. Die Herausforderung lag jedoch nicht nur in der Kürze der vorgegebenen Zeit. Durch die definierten Spezifikationen ergaben sich umfangreiche Anforderungen an ...

