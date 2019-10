So sei die geplante Batterieforschungsfabrik in Nordrhein-Westfalen "kleinkariert": Statt "in Münster oder Aachen das Rad neu zu erfinden", sollten Batteriewerke mit chinesischen Herstellern zusammen gebaut werden, sagte Dudenhöffer der Deutschen Presseagentur. China sei in Teilbereichen wie etwa beim Telekom-Konzern Huawei Technologieführer. "Wir sollten uns dem Land gegenüber öffnen, zusammenarbeiten und nicht abschotten", das gäbe wichtige Impulse, sagte Dudenhöffer. Die deutsche Autoindustrie ...

