++ Europäische Indizes steigen zu Wochenbeginn ++ DE30 handelt nahe der Obergrenze eines kurzfristigen Konsolidierungskanals ++ Vonovia und Deutsche Wohnen ziehen sich angesichts des Mietendeckels in Berlin zurück ++Anleger aus Europa haben in optimistischer Stimmung die neue Woche begonnen. Mit wenigen Ausnahmen sind flächendeckend Zuwächse zu verzeichnen. Aktien aus Portugal werden niedrigerr gehandelt, während der polnische und der französische Index in der Nähe der Schlusskurse vom Freitag hinterherhinken. Quelle: xStation 5 Der DE30 stoppte eine Aufwärtsbewegung leicht über dem Höchststand von Anfang Juli (12.645 Punkte). Der deutsche Leitindex befindet sich seitdem in einer Konsolidierungsphase. Die Unterstützungszone zwischen 12.590 und 12.600 Punkten dient als Untergrenze, während die Widerstandszone ...

