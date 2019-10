Der Laborausrüster plant die Übernahme mehrerer Geschäftsteile des US-Konzerns Danaher. Es gibt für den Zukauf allerdings eine Bedingung.

Der Laborausrüster Sartorius will sein Angebot durch die Übernahme von Geschäftsteilen der US-Firma Danaher ausbauen. Sartorius habe eine Vereinbarung über den Erwerb von Teilen des Life-Science-Portfolios für rund 750 Millionen Dollar in bar unterzeichnet, teilte der Konzern am Montag mit. "Das zur Übernahme stehende Portfolio passt strategisch hervorragend zu Sartorius", erklärte Vorstandschef Joachim Kreuzburg.

